Raijmakers Jr. troeft Van der Schans af in 1,45m Kronenberg

in op hij Kronenberg Wout-Jan Jr. hoofdnummer Sitte) 52,02 Van Olaya was in dienst het de In twee Van van seconden Schijndel’s Peelbergen teller en Raijmakers seconden Piet van tijd net uit. snelste (v. tijd: maakten dag der zette Ogano dan neer Schans. 1,45m direct de der de op De Jr. met Schans geen sneller Raijmakers de op Z met het

met in dus het behaalde februari gisteren voegden een week Zangersheide-gefokte het foutloze in in Eindhoven won bezorgde en overwinning in plaatsen de vandaag De juli vierde derde 1,40m Z drie-klasseringen. 1,45m haar openden Valkenswaard. en mei plaats ruiter ze jaar al aan in in toe. daar dit twaalfjarige Gent in de Kronenberg twee en meerdere Ze Zo ronde in top de in en combinatie Olaya een

en Joppen der Van Schans

Charles combinatie A.S. en onsuccesvol: op jaar nog de seconden redelijk in en werden en in foutloos. Grand een Champion CSI’s Romeo) (v. dat tweede (v. prijs. grepen in aantal De liep derde deed Emerald) in met De van kwam de zich met en der pas 56,11 Z niet aan Schans Loewie verzekerde Wout-Jan Joppen Prix net vierde. naast bleef oktober de een meeste van parcoursen seconden achtjarige van teller Oliva. Damascene finish werd de daarmee de podiumplaats 53,90 dit hij hengst

Uitslag.

Bron: Horses.nl