Ranking winnaar Tim Riesekamp: ‘Ik wil alle drie de rankingproeven winnen in Vragender’

Drie rankingrubrieken zijn er dit jaar op Jumping de Achterhoek – één meer dan vorig jaar – en kort gezegd betekent dat: Méér prijzengeld voor de springruiters en een extra kans om punten te verdienen om te stijgen op de wereldranking. Is dat belangrijk? Ja, voor de professionals zeker. Het is zelfs één van de drie redenen waarom vrijdagavond-winnaar Tim Riesekamp-Goedeking naar Vragender is gekomen.

De 41-jarige Duitser uit Steinhagen gaf barrageles in de Roelofsen Horse Trucks Prijs op 1.45m niveau. Van de 63 deelnemers in deze Grote Prijs kwalificatie drongen er 18 door tot de slotronde, dus moest er volop risico genomen worden.

Riesekamp-Goedeking neemt verkorte route

Piet Raijmakers jr. had goede kaarten in handen met zijn 36,48 seconden op Van Schijndel’s Olaya Z (v. Ogano Sitte), maar zag een binnendoorwending naar de dubbelsprong over het hoofd. Die verkorte route nam Tim Riesekamp-Goedeking wel en hij stopte de klok in 36,00. Knap tweede werd de Amerikaanse Taylor Kain met haar super crack Jirenze (v. Baltic VDL) in 36,38 seconden, voor de beste Nederlanders, Piet Raijmakers (derde) en Hessel Hoekstra (vierde).

Gebroken heup

Tim Riesekamp-Goedeking won met de elfjarige IB Qualita (v. FRH Quaid). ”En dat is eigenlijk best een bijzonder verhaal. Ondanks dat zij al iets ouder is, is dit haar eerste rankingproef die ze wint. Als achtjarige brak ze haar heup en had ik er nog maar weinig vertrouwen in dat ze in de sport zou terugkeren. Het herstel heeft twee jaar geduurd, dus ik ben vooral voor haar en de eigenaren LB Berger echt heel blij. Ze was laatst in Stuttgart al heel fijn in een 1.50m proef en dan nu haar eerste zege.”

Eigenaren bleven trouw

IB Qualita is in haar manier van springen en qua instelling ook echt een aparte om te zien. ”Als jong paard was ze al extreem getalenteerd. Ze kwam op zesjarige leeftijd al op mijn stal en er was enorm veel vraag naar haar. Wat dat betreft zijn de eigenaren wel uitgetest. Ook in de moeilijke situatie met haar blessure zijn ze me trouw gebleven en kwam ze bij me terug. Dat maakt het winnen extra mooi.”

Top-200 van de wereld

De Duitser is geen onbekende op Jumping de Achterhoek en met plezier is hij terug in Vragender. ”Om drie redenen: Eén: Vanwege de drie rankingrubrieken. Ik hoop de top-200 op de wereldranking te behalen, want dan krijg je makkelijker een uitnodiging voor een vier- en vijfsterrenconcoursen (Tim staat nu 218e op de lijst, red). Twee: Om de sfeer hier en al het publiek. En drie: Wij, ruiters, moeten zorgen dat dit soort concoursen op de kalender blijven staan door hier te komen rijden!”

Organisatie ondersteunen en waarderen

”Het is voor ons heel makkelijk om steeds naar Lier, Opglabbeek en Riesenbeck te rijden, waar vaste stallen zijn, een verharde parkeerplaats en noem maar op, maar we moeten oppassen dat we een concours als Jumping de Achterhoek dat eenmaal per jaar wordt georganiseerd niet vergeten en de organisatie ondersteunen en waarderen. Vorige week was ik hier ook, m’n leerling werd derde in de U25 Grand Prix, en ik zag ook wel dat het overal nat was en dat de vrachtwagens geholpen moesten worden om van de plek te komen, maar iedereen was zo behulpzaam. De familie hier en hun team doen er alles aan om het zo goed mogelijk voor elkaar te maken. Namens de ruiters wil ik dank je wel zeggen. Ik hoop dat ze gemotiveerd blijven om dit concours nog heel lang voort te zetten!”

Plan

Met welk paard we Tim Rieskamp-Goedeking zondagmiddag in de Grote Prijs gaan zien, weet hij nog niet. Wel heeft hij een plan: ”Ik wil alle drie de rankingproeven winnen en dacht: Laat ik dan maar meteen met de eerste beginnen”, knipoogt hij.”

Bron: persbericht