Real Madrid-ster Sergio Ramos koopt talent voor Alvarez Moya

Voetballer Sergio Ramos, aanvoerder van Real Madrid en het Spaanse nationale elftal, is een groot paardenliefhebber. Ramos heeft een stal met Andalusiërs, waaronder de hengst Yucatan de Ramos, die in 2018 het wereldkampioenschap voor Spaanse paarden won (PRE- SICAB). Nu heeft de voetballer een in Nederland gefokt springpaard gekocht voor zijn landgenoot Sergio Alvarez Moya.

De achtjarige Zangersheide-merrie Eliante Z (v. Ermindo W) werd dit jaar al een aantal keer uitgebracht door Moya, in de Verenigde Staten. Het door de Nederlandse familie Frencken-Houben uit Swalmen gefokte paard was echter ook onder andere ruiters te zien. Nu is Eliante dus helemaal beschikbaar voor Moya. De ruiter laat Worldofshowjumping weten heel blij te zijn met de aanwinst en uit te kijken naar goede sportieve resultaten en veel plezier, samen met eigenaar Ramos.

Bron: Worldofshowjumping / Yeguadasr4 / Horses.nl