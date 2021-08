Rebecca Conway pakt winst in twee sterren Grand Prix Opglabbeek

Vanmiddag vond de CSI2* Grand Prix over 1.45m plaats in Opglabbeek. De Britse amazone Rebecca Conway zadelde haar 12-jarige Con Coleur (v. Contendro I) en ging er met de winst vandoor in dit moeilijke parcours. Het paar zette een tijd neer van 39,70 seconden in de barrage.

Er verschenen in totaal 48 combinaties waarvan acht ruiters foutloos waren in het eerste parcours.

Nipt tweede

De springamazone Hannah Schleef uit Duitsland maakte het Conway niet makkelijk. Met haar vos-ruin Perry Khr (v. Perigueux) was Schleef slechts 0,10 seconden langzamer en belande daardoor op de tweede plek.

Derde plek voor KWPN’er

De derde plaats werd behaald door de Deense Laura Baaring Kjaergaard die in het zadel zat van de Nederlandse gefokte Whitaker-nakomeling First Lady G. Door de klok stil te zetten in 40,22 seconden bleef zij verder weg van de nummer twee.

Nederland in top vijf

Nederlander Niels Tacken haalt de top vijf met zijn 11-jarige KWPN’er Alexia Z (v. Andiamo). Na een ronde zonder fouten in een tijd van 40,48 seconden moet Tacken genoegen nemen met de 4e plaats.

Van der Vleuten geen barrage

Langenoot John Steeghs eindigde met Google (v. Eldorado van de Zeshoek) op de achtste plaats door twee balken in de barrage. Ruben Lamers en William Schreuder reden allebei een balk in het eerste parcours. Maikel van der Vleuten en Mathijs van Asten raakten twee keer een balk in het eerste parcours. Deze ruiters mochten daarom geen barrage rijden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl