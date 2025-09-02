Recordaantal van 98 paarden uit Europa aangekomen voor 50e verjaardag van Spruce Meadows

Meerdere Boeings 747 hebben vanuit Europa de paarden overgevlogen naar Calgary International Airport. Na de vlucht op zaterdag en de tweede vlucht op maandag is er nu een recordaantal van 98 paarden uit Europa aangekomen om deel te nemen aan de 50e verjaardag van de Spruce Meadows 'Masters' in Canada. Naast paarden maakte ook vier ton aan Nederlandse bloemen deel uit van het transport.

Veel van de deelnemers die arriveerden, waaronder Rolex Grand Slam Live Contender Leone Jei van Martin Fuchs, zullen zondag strijden om de eerste plaats in de met vijf miljoen dollar gedoteerde Rolex Grote Prijs.

Leone Jei is geland in Calgary, met groom Sean Vard op International Animal Lounge. Foto: Spruce Meadows Media/Mike Sturk

Van Luik naar Calgary

Vanaf het moment van aankomst in Luik (België), zijn de paarden vergezeld door een groot aantal professionele verzorgers en dierenartsen. Vervolgens werden ze verwelkomd in de eersteklas faciliteiten van International Animal Lounge op Calgary International Airport, waarna ze naar de Spruce Meadows-stallen gingen.

Paardenvlucht naar Spruce Meadows. Foto: Spruce Meadows

Indrukwekkende passagierslijst

“Deze indrukwekkende passagierslijst met paarden is een bewijs van het enthousiasme dat er wereldwijd en binnen de paardensportwereld heerst voor de 50e editie van de Spruce Meadows ‘Masters'”, aldus Ian Allison, Senior Vice President of Sport and Media Services.

Paardenvlucht naar Spruce Meadows. Foto: Spruce Meadows

Bron: Spruce Meadows