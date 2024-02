Regina Leeuwen nipt tweede in 1.45m Gent achter Thibeau Spits

In het hoofdnummer van het CSI Gent, de 1.45m Grand Prix met barrage, wisten gisterenavond maar vier combinaties foutloos te blijven in het basisparcours. Hieronder ook de Nederlandse Regina Leeuwen, die de merrie Cherry Tania (v.Cellestial) ondanks een springfout in de barrage naar een knappe tweede plaats stuurde. Met 37,54 seconden op de klok kwamen ze net tekort om de Belg Thibeau Spits van zijn overwinning af te houden, die eveneens een balk zag vallen in de barrage.

Hij reed de hengst Impress-K Van ‘T Kattenheye Z (v.Indoktro K van ‘T Kattenheye Z) in 37,22 seconden net wat sneller rond dan Leeuwen en zette daarmee de overwinning op zijn naam. Plaats drie was voor de Braziliaan Ricardo Corrêa Reinert. Ook hij zag met de hengst Cassilano Jmen (v.Calisco Jmen) één balk vallen in een tijd van 40,45 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl