Jennifer Gates verkoopt Hocus Pocus de Muze

De 13-jarige BWP'er Hocus Pocus de Muze heeft de stallen verlaten van Jennifer Gates. De Amerikaanse Reid Arani neemt de teugels over van de hengst. De nakomeling van Tinka's Boy werd voorheen gereden door Harrie Smolders die succesvol op het hoogste niveau was met het fokproduct van Joris de Brabander.

Smolders maakte met de vos zijn internationale wedstrijddebuut in november 2018.

Succesvol met Smolders

De hengst werd met de Nederlandse topspringruiter in oktober tweede bij de tweefasen-rubriek over 1.45m in Columbus-Johnstown. Vorig jaar behaalde het paar ook successen. In de wereldbekerkwalificatie in Vancouver-Langley eindigde de combinatie op de derde plaats.

Bron: Horses.nl/Facebook