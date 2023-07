Remco Been geeft visitekaartje af in hoofdnummer CSI Zuidwolde

Remco Been is met Bridgetown Z (v. Big Star Jr KZ) winnaar geworden van het 1,45 m direct op tijd, het hoofdnummer van de dag op CSI Zuidwolde. Daarmee gaf Been zijn visitekaartje af voor de Grote Prijs van komende zondag. Deze rubriek was namelijk één van de twee kwalificaties voor die hoofdwedstrijd van het evenement.

Vanavond zette Remco Been zo’n twintig ritten voor het einde de winnende tijd op de klokken in deze wedstrijd over 1,45 m. Been sprong met Bridgetown Z het pittige parcours foutloos en klokte een tijd van 62,79 in deze Van Triest Veevoeders Prijs. De man uit Winterswijk reed scherp, pakte tijd waar dat kon en wist de lange lijnen optimaal te benutten.

Las Kurster

Voor Lars Kuster was dat sneu. Hij had in de 24-ste van de totaal 63 barrageritten de tot dan snelste tijd geklokt. Met Idylle of Romance (v. Andiamo) realiseerde Kuster een tijd van 63,84 seconden. En die hield bijna twintig ritten stand. Als derde mocht Ausra Clarcke uit Litouwen zich bij de prijsuitreiking opstellen. Clacke reed enkele ritten voor Kuster de ring in en finishte op Janco-V (v. Dakar VDL), een Nederlands gefokte ruin, in 64,45 seconden. Goed voor uiteindelijk de derde plaats.

Uitslag

Bron: Persbericht