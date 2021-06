Remco Been is Kim Emmen te snel af in GP Bonheiden

Een volledig Hollandse barrage in de CSI2* Grote Prijs (1,45m.) in Bonheiden vandaag. Volledig heet in dit geval twee combinaties: alleen Kim Emmen en Jack van het Dennehof (v. Toulon) en Remco Been en Holland van den Bisschop (v. Heartbreaker) kwamen zonder fouten door het basisparcours. In de barrage was Been vervolgens nipt de snelste (43,67 sec. versus 35,13 sec.).