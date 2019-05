Remco Been klopt onverwachts publieksfavoriet Van der Vleuten

In de hoofdrubriek van vrijdag op CSI Eindhoven was het Remco Been die de meeste ranking punten verzamelde, tegen eigen verwachting. Met Holland van de Bisschop (v. Heartbreaker) snelde Been in de 1.50m Van Mossel Automotive Prix over de graspiste van de Karpendonkse Plassen en verbeterde de tijd van Brabander Maikel van der Vleuten en Beauville Z (v. Bustique).

In de barrage trok Remco Been met powerhouse Holland van de Bisschop van leer. De stalruiter van Hank Melse verbeterde met een knap gereden barragerit de tijd van Van der Vleuten met bijna een seconden minder op de teller (39.67). Limburger Patrick Lemmen deed met Ideaal (v. Andiamo) nog een knappe poging Been te onttronen, maar geraakte ondanks een rap rondje niet verder dan de derde eindplaats (40.88).

‘Soms een beetje moeite doen’

Remco Been had zijn zinnen in eerste instantie niet gezet op de overwinning. “Ik weet het niet, dacht ik toen ik het parcours liep”, legt de winnaar uit. “Holland is een paard wat alles voor je doet, maar je moet er soms wel een beetje moeite voor doen. Vorige week in Tubbergen liep hij niet helemaal zoals ik gewild had en ook gister hadden we in het 1.40m hier een balkje. Maar in de basisproef voelde hij top aan en dan weet ik eigenlijk al dat ik in de barrage wel kans maak. Ik reed hier met Holland drie jaar geleden voor het laatst. Toen liep hij in de hoofdnummers ook al bij de top vijf, maar winnen, daar doen we het voor. Helemaal het mooiste buitenconcours met graspiste van Nederland.”

‘Veel plezier beleven’

Parcoursbouwer Henk Linders en zijn team bouwden een parcours waarin elf van de eenenvijftig combinaties het hout boven hielden. Daarin zette Joy Lammers als tweede starter de te kloppen tijd op scherp met First Boy B.B. (v. Hamlet). Enkele combinaties verder trakteerde publieksfavoriet Van der Vleuten het publiek op zijn stuurmanskunsten en finishte na een mooie barragerit in 40.49 seconden. “Aan dit paard ga ik nog veel plezier beleven”, reageert de uiteindelijke nummer twee sportief.

Joy Lammers haar tijd was uiteindelijk goed voor de vierde plaats. Alleen de nummer vijf reed niet onder de Nederlandse driekleur. Braziliaan Yuri Mansur vervolledigde met Catenda (v. Casall) de top vijf.

Lichtstad Tour

In de vier overige rubrieken van de dag gingen in de Van den Boogaard Prix Lio Lamers en Mans Thijsen eq aequo voorop. Braziliaan Thiago Ribas da Costa pakte de winst met Mano Negra van de Bucxtale (v. Mylord Carthago) in de CaterEvents Prix voor jonge paarden. Doron Kuipers nam de honneurs waar in de Bazelmans AV Prix over 1.40m met Ediamo (v. Andiamo). En in de eerste editie van de Lichtstad Tour ging het team van Wijlaars Grondwerken na een felbevochten strijd aan de leiding.

Bron: Persberihcht