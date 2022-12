Remco Been leidt podium Poznan, Niels Kersten derde

In de GP over 1,50 m in het Poolse Poznan was de winst zondagmiddag voor Remco Been en de hengst Holland vd Bisschop (v. Heartbreaker). Been was in de barrage ruim een halve seconde sneller dan de Zweedse Irma Karlsson met Chacconu (v. Chacco-Blue). Niels Kersten kwam met Grieg S (v. Indoctro) binnen in de derde tijd.