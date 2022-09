Remco Been met vierde plaats beste Nederlander in 1.45m Rankingproef

CSI2* Lier - Equitron Melody vd Smidshoeve (v.Epleaser vh Heike) was onder het zadel van Gerfried Puck de snelste foutloze in de 1.45m rubriek direct op tijd. De 63.97 seconden die het paar op het bord had gezet was duidelijk teveel van het goede voor de concurrentie en was dan ook ruim afdoende voor de winst in deze Longines Ranking rubriek. Op ruime afstand mocht Thiago Ribas Da Costa met Frimette E (v.Namelus R) de tweede prijs in ontvangst nemen. Derde werd Mathieu Billot met Defi De Boisy (v.Lando) die Remco Been met Bridgetown Z (v.Big Star JR KZ) naar de vierde plaats verwees. Daarmee was Been wel de beste Nederlander in deze rubriek.

90 deelnemers kwamen er aan de start in deze rubriek met hindernissen van 1.45m. Om in aanmerking te komen voor een van de hogere plaatsen in deze rubriek moest je niet gewoon gas geven maar reëel gas.

Buiten Remoco Been was er geen Nederlander die een poging deed want na been was de snelste landgenoot Lowie Joppen met Important Style VK (v.Falaise de Muze) en die was ruim zeven seconden langzamer dan de winnaar. Daarmee werd de Limburger tiende.

Uitslag