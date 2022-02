Remco Been naar derde plaats in 1.40m Kronenberg

Remco Been nam vanmiddag de derde prijs mee naar huis in de 1.40m-rubriek in Kronenberg. Been rekende in het parcours direct op tijd op de elfjarige KWPN'er Granny Smith Apple (v. Eldorado van de Zeshoek). De combinatie passeerde de eindstreep zonder fouten en noteerde een tijd van 52,75 seconden. Gisteren zette Been ook een goede prestatie neer met de tienjarige hengst Bridgetown Z (v. Big Star Jr KZ).

Emanuele Gaudiano was iedereen te snel af en schreef de rubriek op zijn naam. De Italiaan reed de piste binnen met de tienjarige Oldenburger Chaccobeto (v. Chacco-Blue). Het paar bleef van het hout af en zette de winnende tijd op het scorebord van 49,51 seconden. Gaudiano brengt de hengst pas sinds november op internationale wedstrijden uit. Op hun tweede wedstrijd begin december in Valence werden ze tweede in de tweefasen-rubrieken over 1.40m en 1.35m.

Modolo Zanotelli tweede

Marlon Modolo Zanotelli tekende met de Mylord Carthago-zoon Alibi de la Roque voor de tweede plaats. De Braziliaan bleef foutloos en zette de klok stil in 50,15 seconden.

