Remco Been naar derde plaats in 1.45m Oliva

Remco Been zette vanmiddag een goede prestatie neer in de 1.45m-rubriek in Oliva. Hij pakte de derde plaats in de rubriek direct op tijd met de elfjarige KWPN'er Granny Smith Apple (v. Eldorado van de Zeshoek). De combinatie bleef van het hout af en zette de klok stil in 62,54 seconden. Afgelopen weekend viel hij ook al in de prijzen met de ruin op Spaanse bodem. In het 1.45m direct op tijd werden ze derde.