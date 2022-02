Remco Been naar vierde plaats in 1.40m Kronenberg

Remco Been bemachtigde vanmorgen met de tienjarige hengst Bridgetown Z (v. Big Star Jr KZ) de vierde plaats in het 1.40m in Oliva. De combinatie zette in het tweefasen-parcours een foutloze ronde neer en finishte in 30,58 seconden. Begin januari was het paar succesvol in Exloo door op de tweede plaats te eindigen in de barrage van het 1.40m.

Charlotte Philippe schreef de rubriek op haar naam met de Andiamo-dochter Godiva S. De Belgische amazone bleef foutloos en noteerde de winnende tijd van 30,10 seconden. Philippe was eind januari ook al goed op dreef met de merrie door tweede te worden in het 1.45m in Opglabbeek.

Lynch nipt tweede

Denis Lynch deed er alles aan om Philippe van de koppositie te houden, maar hij redde het net niet. Met de 13-jarige BWPN’er Jorden van de Kruishoeve (v. Nabab de Reve) kwam hij 0.12 seconden tekort voor de overwinning.

Modolo Zanotelli maakt top drie compleet

Marlon Modolo Zanotelli maakte de top drie compleet met de negenjarige vos Napoleon van den Dael (v. For Passion d’Ive Z). Het duo reed foutloos rond en passeerde de eindstreep in 30,27 seconden. De Braziliaan brengt de hengst pas sinds februari in de internationale sport uit. De combinatie maakte afgelopen week hun debuut in Riesenbeck.

