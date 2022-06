Remco Been naar zege in 1.50m met barrage op Outdoor Gelderland

Zoals zo vaak zat ook in deze 1.50 rubriek met barrage in Vragender het venijn in de staart. Als laatste starter lukte het Remco Been en Bridgetown Z (v.Big Star Jr KZ) om toch nog 0.66 seconden van de tijd van Julia Houtzager-Kayser met High Five (v.Toulon) af te snoepen en zodoende de winst en 6375 euro mee te nemen naar stal Melse in Winterswijk. De derde prijs was voor Lucas Porter die met Hope Street (v.Casall) heel kort de leiding in de wedstrijd had overgenomen tot Houtzager-Kayser die op haar beurt weer overnam.

Het Nederlandse publiek werd verwend want van de zeven deelnemers aan de barrage kwamen er vijf en een half uit eigen land en dus was de kans bijzonder groot dat het een Nederlandse overwinning zou gaan worden. Met Julia Houtzager-Kayser, geboren in Oostenrijk maar woonachtig in Nederland, hebben we het minstens over een halve Nederlandse en zij stond aan de leiding toen Remco Been als laatste binnenreed. Van Been is bekend dat hij weet wat hardrijden is en hij maakte zijn reputatie waar door in een gelijkmatig hoog tempo naar de overwinning te rijden.

Michel Hendrix lijkt de laatste tijd de vorm te pakken te hebben en zit er met zijn Bustique ruin Hendrick’s HX weer regelmatig bij in de proeven die ertoe doen. In 40.08 seconden legde hij beslag op de vierde plaats.

De vijfde plaats was voor Demi van Grunsven die met Hucinta (v.Namelus R) een vlotte foutloze barrage reed maar voor de hoofdprijzen toch nog wat snelheid tekort kwam.

Op de plekken zes en zeven vonden we Melvin Greveling met Noukie (v.Deauville van T&L) en Bas van der Aa met Gaen (v.Quintago) terug.

Ruben Romp en Frank Schuttert wisten zich zonder barrage op de plaatsen tien en elf te nestelen.

Uitslag