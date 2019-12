Remco Been op Jumping de Achterhoek: ‘Die Thiago zit in een flow’

Met de finaledag nog te gaan is Thiago Ribas da Costa nu al de man van het internationaal concours in Vragender. Drie avonden op rij gonst zijn naam over de tribunes op Jumping de Achterhoek door de hoogste rubrieken van de dag te winnen, zo ook de Medium Tour finale op zaterdag.

Remco Been deed een poging om het Braziliaans feest te verstoren, maar werd er toch nog afgereden met een halve seconde verschil. Het dak ging eraf en de sfeer werd verder opgezweept door de saxofonist en DJ.

Tijd was bepalend

De Medium Tour-finale reikte tot ruim 1.40m hoogte. Toch bleven er 19 van de 59 ruiters foutloos. De geklokte tijd was een bepalende, want er was slechts plek voor 15 in de winning-round. Voor volle tribunes streed de ene na de andere ruiter om de eerste prijs van 3.125 euro.

Stal Melse juichte toen Remco Been de leiding overnam op Balou van het Molenhof Z (v. Berlin), waarmee hij de dag ervoor nog won en ook al derde werd. Met vier zevenmijlspassen denderde Balou van hindernis één naar twee, waar Ribas da Costa vijf galopsprongen reed op Kinky van ’t Heike (v. Epleasure). Maar de Braziliaanse ruiter dook vervolgens binnendoor naar de volgende sprong, waar Been voor de langere route koos.

‘Niet te stoppen’

“Ja die Thiago, die is niet te stoppen. Hij is een goede ruiter, hij heeft goede paarden en zit in een flow. Ik heb die wending voorlangs overwogen, maar het ging bij veel ruiters ook mis. Met de grote galop van Balou dacht ik net zo snel te kunnen gaan door buitenom te rijden. Ik wil Balou ook niet beledigen. Hij springt zowat boven de staanders uit. Ik heb heel hard gereden en het toch makkelijk voor hem gehouden”, vertelt Been over het paard dat hij sinds driekwart jaar voor Hank Melse in Winterswijk rijdt. Even is hij stil. “Ik had eigenlijk toch wel graag willen winnen. Als de vertrouwensband tussen hem en mij nog verder groeit, dan kunnen we samen nog meer. Maar ik ben blij hoor. Hij begint lekker te springen en kon op de eerste dag mijn toppaard Holland van den Bisschop ontlasten.”

Grote Prijs

Been gaat zondagmiddag met Holland de strijd aan in de 1.45m Grote Prijs, nadat hij recent de hoofdrubrieken al won op Jumping Zwolle en Indoor Wierden. “Dan moet ik Thiago dan maar het nakijken geven. Of ik foutloos blijf als ik in de barrage kom weet ik niet, maar sneller ga ik zijn”, lacht hij.

Top vijf

De in Duitsland wonende Harry Allen uit Ierland legde op zaterdagavond de derde prijs vast met Angela de Kreisker (v. Clinton). Albert Zoer reed strak dubbel nul met Heecchiem’s Cancun VDM (v. Balou du Rouet) en werd gevolgd door de Brit Alex David Gill op de KWPN-hengst Grand Slam VDL (v. Cardento).

GMB-competitie

Finales waren er ook van de GMB-competitie voor jonge springpaarden. Bij de vijfjarigen was er een zege voor Stal Melse. Tim Breeschoten reed de winnende barrage met Jasper (v. Cidane), die in mede-eigendom is van Antoon Dekkers. Kim Zantingh op Caressa Z (v. Carrera VDL) en Rianne Nalis op Jimmy (v. Twister de la Pomme) werden tweede en derde in de 19 deelnemers tellende barrage.

De GMB-finale voor zes- en zevenjarige springpaarden kwam op naam van Henk Frederiks met Impian D (v. Bubalu VDL). Zoï Snels pakte de tweede tijd met In the Mood HS (v. I’m Special). Angelique Hoorn werd derde met Inea (v. Carrera VDL) in een barrage met zeven starts.

De internationale 1.35m Harry’s Horse Prijs kwam zaterdagochtend op naam van Tom Schellekens met El-Gore-Go (v. Namelus R). De Duitser Karl Brocks stond vooraan in de 1.20m Hotel de Lindeboom Prijs met Sithara 3 (v. Hunter’s Scandix).

Jumping de Achterhoek 2019 sluit zondag af met een 1.35m rubriek, de CSI1* Grote Prijs op 1.35m niveau om 10.30 uur en de 1.45m Grote Prijs om 15.15 uur. Voor aanvang van het slotstuk is er een spectaculaire wakeboard show.

Bron: Persbericht Wendy Scholten