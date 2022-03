Remco Been op podium rankingproef MET tour

In een 1.45 direct op Tijd wist Bilal Zaryouh met Quincy Lady (v.Quintender) vanmiddag in Oliva de winst te pakken voor Rene Tebbel met Edwin (v.onbekend) en Remco Been met Granny Smith Apple (v.Eldorado van Zeshoek) Hessel Hoekstra wist zich ook te plaatsen en werd tiende met Famariloma (v.Azteca VDL).