Remco Been pakt 1m45 Gold Tour in Oliva

Met Holland vd Bisschop (v. Heartbreaker) knalde Remco Been naar de winst in de barrage van de 3* Gold Tour over 1m45. De Nederlander bleef Richard Vogel, die de hele week al prijzen pakt in Oliva, met ruim 6/10 seconde voor. Vogel had Perry Khr (v. Perigueux) gezadeld.

De derde plaats was voor David Will met Ted (v. Waranta), die precies een seconde moest inleveren op Been.

Skye Morssinkhof zevende

Ook Skye Morssinkhof deed weer van zich spreken in deze rubriek. De jonge amazone reed met Checkpoint Chacco (v. Chacco-Blue) twee snelle foutloze rondes en eindigde op plaats zeven.

Hendrik Jan Schuttert kreeg met Halla (v. Tornesch 1042) een tijdfout in het basisparcours. Dat overkwam ook Remco Been met zijn tweede paard Granny Smith Apple (v. Eldorado).

Uitslag

Bron: Horses.nl