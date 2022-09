Remco Been pakt derde prijs in 1.45m Oliva

Remco Been is goed op dreef in Oliva. Vanmiddag werd hij met de Berlin-zoon Balou van het Molenhof Z derde in het 1.40m direct op tijd en daar voegde hij zojuist de derde plek in het 1.45m aan toe. In het 1.45m rekende hij op de tienjarige bij Zangersheide geregistreerde Bridgetown Z (v. Big Star Jr KZ). De combinatie raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 65,97 seconden.