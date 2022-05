Remco Been pakt overwinning in 1.40m Twee Fasen voor Bas van der Aa

In de 1.40m Twee Fasen rubriek op het CSI2* te Kronenberg was Remco Been met Balou van 't Molenhof Z (v.Berlin) een fractie van een seconde sneller dan Bas van der Aa met Hakkinen N (v.VDL Zirocco Blue) en kaapte zo de eerste prijs voor zijn neus weg. Derde was de Noorse Maria Louise Kingsrod met Metasequoia (v.Spartacus TN).

Caroline Devos-Poels reed met Sensation DV Z (v.Scendix) naar de zevende plek, twee plaatsen voor Mart IJland die met Kymette E (v.Detroit VDL). Remco Been mocht met zijn tweede paard Jasper (v.Cidane) de strik voor de elfde plaats ophalen. Ook Gerco Schröder wist zich in de prijzen te rijden met zijn recente aanwinst. Met Indy (v.Chacco-Blue) reed hij een foutloze rit in een rustig tempo en werd 14e.

