Remco Been pakt tweede plaats in 1.40m Valkenswaard

Remco Been zette vanmorgen in de CSI2-rubriek over 1.40m met de 11-jarige hengst Balou van het Molenhof Z (v. Berlin) de tweede tijd neer. De combinatie reed foutloos de piste rond en finishte in 68,42 seconden.

De Duitse Angelique Rüsen was bijna een seconden sneller dan de Nederlandse springruiter. In het zadel van de Westfaler Atze (v. Apreggio) nam de amazone de overwinning mee naar huis door de eindstreep foutloos te halen in een tijd van 67,40 seconden.

Polen derde

Op Nederlandse bodem maakte de Poolse Andrzej Oplatek het podum compleet. Oplatek zadelde voor deze rubriek de Holsteiner Le Cordial (v. Lyjanero). Het paar zette nipt de derde tijd neer door een foutloze ronde te rijden in 68,48 seconden.

Bron: Horses.nl