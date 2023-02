Remco Been sluit CSI Gent af met tweede plek in GP

Remco Been eindigde gisteravond met Bridgetown Z (v. Big Star Jr) op de tweede plaats in de Grand Prix van Gent. Het duo was één van de slechts vijf foutlozen in de barrage van deze 1,45m-rubriek en hoefde alleen de Ierse ruiter Jason Foley met Rockwell RC (v. Kannan) voor te laten.

Jens vandenberk was met Faldiano (v. Heartbreaker) goed voor het beste Belgische resultaat en werd derde in deze rubriek. Hij werd gevolgd door zijn landgenoot Mathieu Bourdeaud’Hui met Oscar The Homage (v. Quint vh Maarlo Z) op de vierde plaats en de top vijf werd compleet gemaakt door de Duitse amazone Zoe Osterhoff met de KWPN-ruin Jaguar King WD (v. Zirocco Blue)

Uitslag

Bron: Horses.nl