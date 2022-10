Remco Been sluit eerst week Oliva af met winst in twee fasen 1,40m

Remco Been en Balou van het Molenhof Z (v. Berlin) hebben de eerste week van de Mediterranean Equestrian Tour succesvol afgesloten. De dertienjarige Zangersheide-gefokte hengst bleef voor de derde keer op rij foutloos en vandaag was hij snel genoeg voor de winst in de 1,40m over twee fasen.

Been en Balou van het Molenhof Z bleven op donderdag dubbel foutloos in de twee fasen 1,40m en vrijdag werden ze met een nulrit derde in de 1,40m met barrage. Vandaag bleef Balou weer van het hout en was met 25,88 seconden op de teller goed voor de snelste tijd. Wout-Jan van der Schans en zoon Patrick mochten ook een prijs in ontvangst nemen. Van der Schans senior werd met For The Moment (v. Mr. Blue) zesde met 0/0/26,44, zijn zoon stuurde Habrina (v. Eldorado van de Zeshoek) met 0/0/27,64 naar de negende prijs.

