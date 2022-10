Remco Been tweede in finale Gold Tour 1.45m Oliva

In Oliva werd vandaag de finale van de Gold Tour gesprongen. De proef, ook goed voor rankingpunten, werd gesprongen over een hoogte van 1.45m. Van de 44 combinaties mochten er 16 terug komen voor de barrage waarvan er 15 ook daadwerkelijk van start gingen. De overwinning ging naar Melanie Cloarec. Remco Been en Wout-Jan van der Schans deden hele goede zaken en werden tweede en vierde.

De Franse amazone was ruim een seconde sneller dan Remco Been. In het zadel van Nora de Mariposa Pleville (v. Elvis Ter Putte) klokte Cloarec 35.97 seconden en wist de finale daarmee ruimschoots te winnen. Remco Been rekende vandaag op Bridgetown Z en die stelde zeker niet teleur. De Big Star Jr.-zoon sprong fantastisch en de tijd van 37 seconden rond was goed voor de tweede plaats.

Brash en van der Schans

Het gevecht om de derde plaats ging voornamelijk tussen Scott Brash en Wout-Jan van der Schans. Uiteindelijk was het Brash die aan het kortste eind trok en zich als derde mocht opstellen in de prijsuitreiking. Hello Jefferson (v. Cooper van de Heffinck) sprong zoals we van hem gewend zijn en Brash finishte in 37.18 seconden. Wout-Jan van der Schans zadelde A S Bombay (v. Diamant de Semilly) en werd daarmee nipt vierde. De combinatie kwam in 37.22 seconden aan de finish.

Uitslag

Bron: Horses.nl