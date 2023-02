Remco Been wint Grand Prix Kronenberg voor Leopold van Asten

De Grand Prix van Kronenberg over een hoogte van 1.45m kende vanavond een spannende ontknoping. Leopold van Asten was al bijna verzekerd van de overwinning maar laatste starter Remco Been liet zien dat het sneller kon en schreef de Grand Prix op naam.

Van de 44 combinaties mochten er 12 terugkomen voor de barrage. Een selectief parcours zorgde ervoor dat vooral in het eerste gedeelte van de wedstrijd veel fouten werden gemaakt. Naast Remco Been en Leopold van Asten plaatste ook Suzanne Tepper zich voor de barrage. Twee ongelukkige fouten van Chambertino Z (v. Chambertin) zorgde ervoor dat Tepper de top tien mocht afsluiten.

Remco Been vs Leopold van Asten

Leopold van Asten reed een hele strakke basisomloop en ook de barrage was uit het boekje. De gereden tijd van 36.18 leek lang goed voor de overwinning maar van Asten stuurde zijn VDL Groep Iron Z (v. Charisma) uiteindelijk niet snel genoeg rond. Remco Been had als laatste starter namelijk gezien dat het sneller kon en hoe! Hij reed nog bijna een seconde van de tijd van Leopold af. Bridgetown Z (v. Big Star Jr) maakte nergens een meter teveel en bezorgde zo zijn ruiter de overwinning in de Grand Prix van Kronenberg. De Fransman Clarance Gendron maakte de top drie compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl