Rens Spreuwenberg en Coreenne Batilly winnen opnieuw

Rens Spreuwenberg heeft op de openingsdag van JPM International op CSI Kessel goede zaken gedaan. De dertiger stuurde de Numero Uno-dochter Coreenne Batilly in het hoofdnummer van de dag, een 1.40m direct op tijd, naar de eerste prijs. Opnieuw een overwinning voor de combinatie, die eerder deze maand op CSI Eindhoven een 1.35m over twee fasen won.

Rens Spreuwenberg betrad als twaalfde starter de piste in Kessel en nam met een foutloze rit in 63.52 seconden de leiding over van Sally Schuttert en Fadograaf (v. Vigaro). De echtgenote van Hendrik Jan Schuttert, die voor Groot-Brittannië uitkomt, stond voor de rit van Spreuwenberg nog met 0/67.02 aan kop. Uiteindelijk moest ze genoegen nemen met een vierde plaats. Johan Bergs stuurde La Luna Especiale (v. Cape Coral RBF Z) in 66.24 over de finish en als laatste starter kwam de Amerikaanse Alexandra Afzal met Partytime van Paal Z (v. Picasso) in 0/64.58 over de eindstreep.

Uitslag.

Bron: Horses.nl