Rens Spreuwenberg naar winst in 1.40m Kessel, Johan Bergs

Rens Spreuwenberg schreef vanmiddag het 1.40m direct op tijd op zijn naam in Kessel. In het zadel van de twaalfjarige Frans gefokte Coreenne Batilly (v. Numero Uno) bleef hij foutloos en noteerde de winnende tijd van 66,18 seconden. De combinatie was deze maand op CSI Eindhoven ook al succesvol. Daar wonnen ze het 1.35m over twee fasen.

Alexandra Afzal kon Spreuwenberg niet bijbenen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Met de twaalfjarige Partytime van Paal Z (v. Picasso Z) liet ze alle balken liggen, maar was 2,24 seconden te langzaam voor de overwinning. De Amerikaanse amazone vormt sinds april een combinatie met de merrie. Kessel is pas de vijfde wedstrijd voor het paar.

Bergs maakt top drie compleet

Er was in deze rubriek nog meer Nederlands succes. Johan Bergs tekende voor de derde plaats met de achtjarige KWPN’er La Luna Especiale (v. Cape Coral RBF Z). De combinatie raakte het hout niet aan en finishte in 69,84 seconden.

Bron: Horses.nl