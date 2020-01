Rentree Aquila HDC komend weekend in Spanje

Nadat Aquila HDC (v. Ovidius) vorig voorjaar een korte en succesvolle comeback maakte na een langdurige blessure en daarbij opnieuw geblesseerd raakte, verdween hij sinds mei niet meer in de ring. Inmiddels is het rentree van Patrice Delaveaus toppaard gepland, komend weekend start de Fransman Aquila in Valencia.

De eigenaren van de zoon van Ovidius maakten zich vorig jaar in eerste instantie geen zorgen en verwachtten destijds dat Aquila snel weer van de partij zou zijn. Het zou gaan om een lichte blessure opgelopen in de Hubside Tour van St. Tropez. “Bij controle na afloop van de laatste wedstrijd hebben we een lichte blessure geconstateerd, niets dramatisch en niet zo ernstig als de vorige keer. Dankzij de controle hebben we het begin van een blessure gevonden die gemakkelijker te behandelen is dan wanneer we op klinische symptomen hadden gewacht. We doen er alles aan om voor onze Aquila te zorgen met al onze energie en aandacht. We verwachten dat hij over een paar weken weer hersteld is.”, aldus Haras des Coudrettes destijds.

Dit bericht volgde vorig jaar begin mei nadat Delaveau een mooie overwinning op het CSI4* in St. Tropez op zijn naam schreef, maar de ruin verscheen sindsdien niet meer in de ring.

Bron: GrandprixReplay