Renwick snelt met eigen fokproduct Pender voorbij in 1.45m

De erkende prijsvechter Laura Renwick sloeg met de 10-jarige Arkuga (v. Arko III) toe in de 1.45m-rubriek in Vilamoura. De Britse amazone zette met de door haar ouders gefokte ruin een foutloze ronde neer en vloog over de finish in 59,32 seconden.

Arkuga is een zoon van de vorige week overleden tophengst Arko III en komt uit de merrie Beluga, die eveneens onder Renwick op hoog niveau in de internationale springsport succesvol was.

Langzamer

Renwick was een maatje te groot voor Michael Pender. De Ierse springruiter was met de 9-jarige Hhs Javas Gucci (v. Luidam) 0,76 seconden langzamer en moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Bucci derde

Piergiorgio Bucci nam aan de rubriek direct op tijd deel met de Nabab de Reve-dochter Naiade d’Elsendam Z. Het paar legde het parcours foutloos af in een tijd van 61,58 seconden.

Kersten net buiten top drie

Niels Kersten eindigde met de 11-jarige KWPN’er Fiwalda (v. Amadeus) net buiten de top drie. Met het fokproduct van J. van Middelaar liet hij alle balken in de lepels liggen en klokte de vierde tijd van 61,68 seconden.

Bron: Horses.nl