Renwick snelt met eigen fokproduct Williams voorbij in 1.45m

De erkende prijsvechter Laura Renwick sloeg met de 10-jarige Arkuga (v. Arko III) toe in de 1.45m-rubriek in Bonheiden. De Britse amazone zette met de door haar ouders gefokte ruin een foutloze ronde neer en vloog over de finish in 56,93 seconden.

Arkuga is een zoon van de in januari overleden tophengst Arko III en komt uit de merrie Beluga, die eveneens onder Renwick op hoog niveau in de internationale springsport succesvol was.

Renwick maatje te groot voor Williams

Renwick was een maatje te groot voor haar landgenoot Guy Williams. Hij was met de 16-jarige Frans gefokte Rouge de Ravel (v. Ultimo van ter Moude) 0,28 seconden langzamer en moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Clemens derde

Pieter Clemens nam aan de rubriek direct op tijd deel met de bij Zangersheide geregistreerde Agadance van’t Gelutt Z (v. Aganix du Seigneur) en werd derde. Het paar kwam foutloos aan de finish in een tijd van 57,43 seconden. De Belg zette begin mei ook een goede prestatie neer met de tienjarige hengst. De combinatie werd in Praag tweede in de 1.45m-rubriek direct op tijd.

