Reto Ruflin neemt op 15 december 2026 de functie van chef d’équipe van het Zwitserse springteam ad-interim over. Naar verwachting blijft hij tot eind maart 2027 verantwoordelijk voor de begeleiding van het team. In die periode zal hij de Zwitserse springruiters onder meer begeleiden tijdens de eerste twee wedstrijden van de Longines League of Nations in Abu Dhabi en Ocala. Daarnaast coördineert hij de deelname aan de Wereldbekerwedstrijden.
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Jeugdcoach
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ook: Lees
https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/peter-van-der-waaij-stopt-als-chef-dequipe-van-zwitserse-springruiters/
Horses.nl/Swiss Equestrian Bron:
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