Rhino in Valencia kost Tim-Uwe Hoffmanns Casta Lee het leven

Dat de rhino-uitbraak op de CES Valencia Tour in Spanje al een of meerere springpaarden het leven heeft gekost was al bekend. Om welk paard (of welke paarden) het daarbij ging was tot dusver niet bekend. Inmiddels wel: de veertienjarige merrie Casta Lee van de Duitse springruiter Tim-Uwe Hoffmann is overleden.

Tim-Uwe Hoffmann behoorde met Casta Lee tot de top U25-combinaties van Duitsland en sprong onder andere in Aken en op het Duits kampioenschap. In 2020 won het duo nog de Duitse U25-SpringPokal. De Hannoveraanse merrie, die al tien jaar een combinatie vormde met Hofmann, sprong haar laatste parcours vorige week zaterdag in Valencia: een tweefasen 1,45m.

Snel

Daarna ging het snel. De merrie overleed deze week aan de gevolgen van de neurologische vorm van rhinopneumonie. Hoffmann zegt over het overlijden van de merrie op instagram: “Onze beste vriendin, maak het goed. Geen woorden kunnen beschrijven hoe dankbaar ik ben voor tien wonderbare jaren, onze harten zijn gebroken. We houden van jou – voor altijd. RIP Casta Lee FRH – once in a lifetime horse.”

