Ribas da Costa bekroont goede vorm met zege in 1.45m Kronenberg

Thiago Ribas da Costa trok gisteravond in het 1.45m in Kronenberg aan het langste eind. In een barrage met 14 deelnemers was de Braziliaan uit het Limburgse Ysselsteyn met de tienjarige merrie Catharina W&W Z (v. Centurio) met een tijd van 37,60 seconden een fractie sneller dan de Belg Jos Verlooy met zijn toppaard Igor (v. Emerald), die 37,98 seconden op het scorebord zette. Ribas da Costa verdiende met zijn zege in de Stal Hendrix Prijs 6550 euro.

Op donderdag was er nog een vierde plaats in het 1.35m voor Ribas da Costa, nadat de 40-jarige Braziliaan eerder podiumplaatsen in Lier en Bonheiden scoorde. Maar gisteravond was het in Kronenberg dan echt helemaal raak, met een gave barragerit op het scherp van de snede.

Smolders en Monaco

Een deel van de wereldtop is neergestreken in Kronenberg om deel te nemen aan de Autumn Tour. Daaronder ook Harrie Smolders, die met zijn topper Monaco (v. Cassini II) de barrage haalde en met een foutloze rit in een tijd van 40,10 seconden op de zevende plaats eindigde. Monique van den Broek werd met de achtjarige KWPN’er Kaspar R (v. Eldorado van de Zeshoek) tiende. Ze reed met de driekwart broer van Grandorado TN een foutloze barrage in 41,79 seconden.

Bron: Horses.nl