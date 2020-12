Richard Howley blijft iedereen de baas in 1.45m

De Ier Richard Howley won vanmiddag met de KWPN-ruin Chinook (v. Tygo) de tweefasen-rubriek over 1.45m in Oliva. Howley maakte geen fouten met het fokproduct van R. Bult en volbracht het parcours in 30,42 seconden.

Richard Vogel was met de Perigueux-zoon Perry Khr 0,72 seconden langzamer dan Howley en pakte daarmee de tweede plek. Vogel bleef ook foutloos in de tweede fase en haalde de eindstreep in 31,14 seconden. De combinatie behaalde vorige vrijdag al een overwinning in Oliva.

Derde plaats voor Will

De springruiter David Will reed een ronde die goed was voor de derde plaats. Hij zadelde de 16-jarige Quentucky Jolly (v. Nirvana V) en reed de ruin foutloos rond. Hij kwam over de finish in 31,86 seconden.

Bron: Horses.nl