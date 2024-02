Richard Howley wint 1.50m Abu Dhabi

Richard Howley gaf gisterenavond iedereen het nakijken in de kwalificatie voor de Grand Prix in Abu Dhabi. Hij rekende in de barrage op de negenjarige bij Zangersheide geregistreerde Zodiak du Buisson Z (v. Zirocco Blue VDL). De combinatie bleef foutloos in de barrage en noteerde de winnende tijd van 38,94 seconden. Eind januari was het paar ook al succesvol in Kelsall Hill. Op Britse bodem wonnen ze de Grand Prix over 1.45m.

Voor de barrage kwalificeerden zich 22 combinaties, waarvan er elf foutloos bleven. Marlon Modolo Zanotelli kon Howley niet bijhouden en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Hij reed de ring binnen met de 13-jarige BWP’er Like a Diamond van het Schaeck (v. Diamant de Semilly). Het paar liet in de barrage alle balken liggen, maar was 1,14 seconden te langzaam voor de winst.

Von Eckermann maakt top drie compleet

Henrik von Eckermann nam de derde prijs in ontvangst met de elfjarige KWPN’er Iliana (v. Cardento). De Zweedse topruiter raakte het hout niet aan met het fokproduct van J.A.M. Bocken en finishte in 40,39 seconden.

Vrieling beste Nederlander

Jur Vrieling was de beste Nederlander in de barrage. In het zadel van de negenjarige Holsteinse Lhynara (v. Lyjanero) kreeg hij in de barrage een balk en kwam over de eindstreep in 44,09 seconden. Met dit resultaat werd hij 13e. Suzanne Tepper bracht de merrie als jong paard op internationale wedstrijden uit.

