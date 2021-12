Richard Howleys toppaard Arlo de Blondel verkocht naar Duitsland

Richard Howley heeft zijn toppaard Arlo de Blondel (v. Tlaloc M) verkocht. De Ierse ruiter maakte dat bekend via het Instagram-account van zijn bedrijf dat hij samen met Morgan Kent runt.

“Een trieste maar geweldige kerst terwijl we al het succes van 2021 vieren en afscheid nemen van een van onze toppaarden Arlo de Blondel”, zo staat er in het bericht. ”Hij is een groot deel van onze stal voor de laatste twee jaar, met een aantal ongelooflijke resultaten. We wensen de nieuwe combinatie veel succes en we kijken ernaar uit om ze in actie te zien.”

Aan World of Showjumping bevestigde Howley de verkoop van de elfjarige ruin – die nu in Duits eigendom is.

Succes

Het laatste succes van het duo, dat samen tot op 5*-niveau uitkwam, was van begin december toen ze in Oliva een 1,45m-rubriek wonnen, maar dat was zeker niet het enige succes van de twee. De afgelopen maanden mochten ze zich zes keer vooraan opstellen voor een prijsuitreiking en eindigden ze tien keer in de top vijf in een 1,45m-rubriek of hoger.

Wie de teugels overneemt heeft Howley niet bekend gemaakt.

Bron: WoSJ