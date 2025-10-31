Richard Vogel domineert de Longines Grand Prix van Lyon

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Richard Vogel domineert de Longines Grand Prix van Lyon featured image
Richard Vogel Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De negen deelnemers voor de Longines Grand Prix van Lyon vormden een gemengd gezelschap, met voor Frankrijk twee ijzers in het vuur. Beide combinaties vielen echter net buiten het podium, dat werd gedomineerd door Richard Vogel. Hij reed met de pas negenjarige Kannan-zoon Gangster Montdesir hun eerste 1,60 m-parcours, dat met een overwinning werd bekroond. Ben Maher volgde op de tweede plaats, met Gerrit Nieberg op drie. Willem Greve eindigde met Pretty Woman van ’t Paradijs N.O.P. (v. Vigo d’Arsouilles) op de zesde plaats.

