Richard Vogel eist overwinning op in tweefasen-rubriek

De Duitse springruiter Richard Vogel pakte vanmiddag met de Hannoveraanse ruin Perry Khr de winst in de tweefasen-rubriek over 1.45m in Oliva. Vogel reed een foutloze ronde en bleef met een tijd van 30,41 seconden in de tweede fase alle concurrentie voor.

De 9-jarige Perry Khr is een zoon van de 18-jarige hengst Perigueux, die van 2011 tot 2018 succesvol op het hoogste niveau werd uitgebracht door de Duitse amazone Eva Bitter.

Van Colen tweede

De Franse Axel van Colen behaalde met de 11-jarige Veyron (de) (v. Stakkato’s Highlight) de tweede plaats. Van Colen bleef ook foutloos met de Hannoveraanse merrie en reed de piste rond in 31,10 seconden. Hij was daarmee 0,31 seconden langzamer dan Vogel.

Hecart maakt podium compleet

De Fransman Michel Hecart maakte het podium compleet met de Hannoveraanse ruin Solero MS (v. Silvio I). De combinatie haalde de finishlijn zonder fouten in een tijd van 31,58 seconden. Hecart was met Solero MS afgelopen maand ook al succesvol in Vilamoura.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl