Richard Vogel en Gangster Montdesir sluiten debuut af met zege in CSI2* Grand Prix St. Tropez

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Richard Vogel en Gangster Montdesir sluiten debuut af met zege in CSI2* Grand Prix St. Tropez featured image
Richard Vogel, hier met United Touch. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De negenjarige Gangster Montdesir (v. Kannan) liet vroeg in zijn carrière al zien over veel talent te beschikken en pakte met Simon Lorrain meerdere topklasseringen in internationale jonge paarden-proeven. Sinds een paar weken wordt de Selle Français-hengst gereden door Richard Vogel en in St. Tropez verscheen de nieuwbakken combinatie voor het eerst internationaal aan de start. Daar maakten ze direct een droomdebuut van: vanmorgen pakte ze de winst in de CSI2* Grand Prix over 1.45m.

