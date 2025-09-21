Richard Vogel en Gangster Montdesir sluiten debuut af met zege in CSI2* Grand Prix St. Tropez

De negenjarige Gangster Montdesir (v. Kannan) liet vroeg in zijn carrière al zien over veel talent te beschikken en pakte met Simon Lorrain meerdere topklasseringen in internationale jonge paarden-proeven. Sinds een paar weken wordt de Selle Français-hengst gereden door Richard Vogel en in St. Tropez verscheen de nieuwbakken combinatie voor het eerst internationaal aan de start. Daar maakten ze direct een droomdebuut van: vanmorgen pakte ze de winst in de CSI2* Grand Prix over 1.45m.
in het Daar hielden werd zo in basisparcours lepels Grand dit later startbewijs balken Prix tweesterren afgetrapt absolute deelnemers de de van staat en op verdienden de van een Longines vijftig Nations. al In in vandaag alle de of de bijna programma, 1.45m. League over voor vroegte alle Het de laatste barrage. wedstrijd vijftien hoofdnummer met Tropez seizoen. St. De het dagprogramma
lesje barrage Vogel rijden geef
Vogel en in rondje negenjarige gaf Vogel Vogel beet Gangster met Kampioen speelde was kon vierde en in Duitser spits een de twee de De een door de reed. regerend toen 35.88 barrage de hengst eerst in Richard met En dat lesje barrage het hengst Onvoorstelbaar direct kwamen een ook hij pas seconden die aan heeft en van de het tijd daar geleden briljante partner. zadel piste af verbeterd hindernissen het een foutloos een het al dagen voor de Europees er finish, In worden. rijden. in voor prijs geen Montdesir de zijn concurrenten 1.45m.
Top drie
garant twaalfjarige voor KM seconden Barbara compleet. en Judy Epaillard 0/35.95. en Acatitla Schnieder top barrage, altijd de Fransman, Julien tijden snelle tweede staat 36.80 LS drie Clearway) (v. de maakten St. Joly in De foutloos in die werden Hubert) de de merrie naar streep. (v. in reed
Uitslag.
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.