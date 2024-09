Richard Vogel en United Touch S bewijzen klasse op Spruce Meadows

Het was gisteren al een uiterst succesvolle dag voor Stal V&W Equestrian (de stal van Richard Vogel, David Will en Sophie Hinners). Will en Hinners wonnen verscheidene rubrieken op de Bundeschampionate. Duizenden kilometers verderop werd dat feestje compleet gemaakt door Richard Vogel. Met zijn fenomeen United Touch S (v. Untouched), die net als een aantal andere paarden zijn eerste wedstrijd na de Olympische Spelen in Parijs sprong, won hij op de Spruce Meadows de Cana Cup, een 1,55m met barrage.

Er waren er maar weinig die Richard Vogel en United Touch S niet op hun lijstje hadden staan als een van de grote kanshebbers op Olympisch goud. In de individuele kwalificatie gebeurde sprong de hengst verrassend genoeg drie palen uit de lepels en daarmee zag het succesvolle duo deelname aan de individuele finale aan zich voorbij gaan. Gisteren deed United Touch S in Calgary weer wat hij zo goed kan: winnen. De hengst sprong moeiteloos door de veertien combinaties tellende barrage en kwam in 41,60 seconden foutloos aan de finish. Daarmee wonnen Vogel en United Touch S voor het tweede jaar op rij de Cana Cup.

Once in a lifetime

Vogel gaat zich nu concentreren op de Grand Prix van zondag. “Dat is één van de meest prestigieuze proeven in de wereld. Ik heb United Touch en dat is een kans die je maar eens in je leven krijgt. Zolang ik hem heb, zal ik proberen om met hem te winnen. Ik weet niet wanneer ik weer zo’n paard krijg, een paard met zoveel vermogen als hij heeft. Met hem heb ik een goede kans en mogelijkheid om het waar te maken”, aldus de Duitser.

Maher en Kühner in top drie

In de bijzonder sterk bezette rubriek, met onder andere Olympische combinaties als Scott Brash met Hello Jefferson (v. Cooper van de Heffinck), McLain Ward met Ilex (v. Baltic VDL) en onze ‘eigen’ Harrie Smolders met Uricas van de Kattevennen (v. Uriko) werd de top drie compleet gemaakt door Ben Maher met Enjeu de Grisien (v. Toulon) en Max Kühner en zijn Parijs-troef Elektric Blue P (v. Eldorado van de Zeshoek). Smolders, de enige Nederlander in deze rubriek, kreeg een balk en 2 strafpunten wegens tijdsoverschrijding.

Bron: Horses.nl/Spring-Reiter