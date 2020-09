Richard Vogel geeft na Aken ook visitekaartje af op De Peelbergen

Vorig weekend schreef Richard Vogel al de ene na de andere rubriek op zijn naam in Aken en dit weekend zet de Duitse U25-ruiter zijn succesreeks voort in Kronenberg. Nadat Vogel donderdag al twee rubrieken won en een keer tweede werd, daar vrijdag nog een overwinning aan toe kon voegen, schreef hij zaterdag ook nog de hoofdrubriek op zin naam.

Vogel had zaterdag de negenjarige Perry KHR (v. Perigueux) gezadeld voor de 1,45m-rubriek. De twee kwamen op De Peelbergen voor het eerst samen aan de start en waren in hun eerste rubriek op donderdag gelijk al goed voor de overwinning in de kwalificatie voor de zaterdag. Waar Vogel donderdag nog met een klein verschil in tijd de winst pakte, liet hij er zaterdag geen twijfel over bestaan. Met zijn foutloze rit in 43,67 seconden was hij met een afstand van bijna twee seconden het snelst van alle barragisten.

Top drie

Laura Renwick was met de KWPN’er Bintang II (v. Tangelo van de Zuuthoeve) goed voor de tweede plaats in deze rubriek en Thiago Ribas da Costa maakte met Verdi-dochter Dreambrina de top drie compleet.

Andere paarden

De tweede overwinning op donderdag was in de rubriek voor zevenjarigen met Carthage 3 (v. Cascadello I), waarmee Vogel, net als met Perry KHR, een internationaal debuut maakte. Vrijdag schreef hij met Morton V’T Merelsnest (v. Nabab de Reve), waarmee hij eind augustus ook al een 1,40m-rubriek won in Kronenberg, nog de overwinning op zijn naam in de 1,40m-kwalificatierubriek voor de MT-finale op zondag.

Bron: Horses.nl