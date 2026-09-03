Richard Vogel grijpt voor het eerst koppositie op Longines Ranking

Savannah Pieters
Richard Vogel grijpt voor het eerst koppositie op Longines Ranking featured image
Richard Vogel met United Touch S, een van de leden van het momenteel leidende Duitse team. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Richard Vogel voert voor het eerst in zijn carrière de Longines Ranking aan. De 29-jarige Duitser stond eind juli nog tweede achter Kent Farrington, maar verzamelde onder meer met teamgoud op het Wereldkampioenschap in Aken en zijn overwinning met Gangster Montdesir in de vijfsterren Grand Prix van Brussel voldoende punten om de koppositie over te nemen.


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