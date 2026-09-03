Richard Vogel grijpt voor het eerst koppositie op Longines Ranking

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sprong naar maakt Guerdat top vijf

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en Greve de Smolders vijftig bij beste

moet Hij de handhaven. nog te beste Smolders stond zich van Nederlander. Willem Ook maar terrein op vorige net prijsgeven, geklasseerde 33 Greve vijftig bij weet Harrie is hoogst wereld 22ste. de nog de maand plaats

Volledige Ranking. Longines

Horses.nl/Persbericht Bron: