Richard Vogel met Perry Khr op dreef in Oliva

De talentvolle 23-jarige Richard Vogel pakte vanmiddag met de Hannoveraner Perry Khr (v. Perigueux) in de tweefasen-rubriek de winst in het Spaanse Oliva. De combinatie liet alle balken liggen en legde het parcours af in een tijd van 19,14 seconden. De Duitser hield de Portugese Mario Wilson Fernandes nipt achter zich.

Fernandes had 0,05 seconden langer nodig om te finishen. Met de BWP’er Joie De Vivre Ter Eycken (v. Muscaris d’Ariel) reed hij een foutloze ronde in een tijd van 19,19 seconden.

KWPN’er Gyanolga naar derde plaats

De derde plaats was voor de Belgische springruiter Constant van Paesschen. Met zijn Nederlands gefokte hengst Gyanolga (v. Toulon) kwam hij zonder kleerscheuren in een tijd van 19,36 seconden over de finishlijn.

Been vierde

In de 1.40m-rubriek eindigde Remco Been net naast het podium. De Heartbreaker-nakomeling Holland van den Bisschop bleef ook van het hout af. Het paar reed de piste rond in een tijd van 19,48 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl