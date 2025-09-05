Richard Vogel naar tweede zege op Spruce Meadows: vooraan in 1,60m. met Cloudio

Terwijl collega David Will de V&W Equestrian-eer hoog houdt in Warendorf, laat Richard Vogel zich van zijn beste kant zien op Spruce Meadows. Vannacht reed de ruiter in Canada naar de tweede zege van de week op de Spruce Meadows Masters, waar de beste ruiters van de wereld zich verzameld hebben. Met Cloudio (v. Casall) won de Europees Kampioen de Cana Cup (1,60m.), de hoofdrubriek van de donderdag op Spruce Meadows.
Vogel bleef Jorne Sprehe en Thibault Philippaerts voor op Spruce Meadows. Willem Greve deed met Pretty Woman van ’t Paradijs (v. Vigo d’Arsouilles) ook goede zaken. Met een tijdfoutje in het basisparcours werd Greve 11e.
Nina Mallevaey
Nina Mallevaey (25), die vorig weekend de Rolex Grote Prijs in Brussel op naam schreef, is ook alweer aan het winnen in Canada. Het Franse toptalent stuurde My Clementine naar de winst in de ATCO Cup (1,50m.).
Bron: Horses.nl