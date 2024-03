Richard Vogel op weg naar The Dutch Masters met Cepano Baloubet: ‘Ik heb er vertrouwen in dat we echte concurrentie zullen zijn’

Vandaag vindt de start van The Dutch Masters plaats in 's-Hertogenbosch waar ook de Rolex Grand Slam een stop maakt. Iemand die gebrand is om deze wedstrijd te winnen, is Richard Vogel. De Duitser kent een zeer goed seizoen en ging december vorig jaar met United Touch S (v.Untouched) nog aan de haal met de winst in de Rolex Grand Prix van Genève. Voor de Rolex Grand Prix van Den Bosch neemt hij plaats in het zadel van de tienjarige Cepano Baloubet (v.Chaman).

”Ik kijk ernaar uit om deel te nemen aan de Dutch Masters. Mijn startpositie is overduidelijk veranderd sinds de wedstrijd in Genève, omdat ik daar niet tot de favorieten behoorde. Ik werd beschouwd als een jonge ruiter die ervaring probeerde op te doen in deze wedstrijden. Het was dus een ongelooflijk resultaat voor ons om de Rolex Grand Prix in Genève te winnen. We zullen deze dag en dit toernooi nooit vergeten. Dit was en blijft een heel bijzonder moment voor ons.

Voorbereiding

”Nu zijn we op weg naar de Dutch Masters en ik denk dat onze situatie een beetje is veranderd. Ik zou niet zeggen dat ik één van de favorieten ben, maar mensen hebben nu hogere verwachtingen van ons. We zullen zo sterk mogelijk zijn en ons doel is om weer te winnen. We hebben onze voorbereidingen niet al te veel veranderd. Naar mijn mening is een beetje extra druk goed, het maakt je meer geconcentreerd. We richten ons al sinds Genève op de Dutch Masters en proberen een goed plan voor het toernooi uit te werken.”

Cepano Baloubet

”Ik ga United Touch S niet meenemen naar de Dutch Masters, maar één van mijn andere zeer goede paarden, Cepano Baloubet. De zaal in ‘s-Hertogenbosch is kleiner dan die in Genève en ik denk dat het beter bij hem past. Voor mij was Cepano Baloubet vorig jaar mijn tweede paard omdat hij pas negen jaar oud was. Het was een geweldige ervaring voor hem om deel te nemen aan de grote toernooien en om in de Nations Cup te springen. Nu is hij een jaartje ouder en klaar voor de volgende stap. Hij heeft al in verschillende 5* Grand Prix gesprongen, maar die waren vrij klein in vergelijking met de Grand Prix’s van de Rolex Grand Slam, de moeilijkste wedstrijden in deze sport. Hij heeft nog nooit op dit niveau gesprongen, maar hij won vorig jaar twee vijfsterrenwedstrijden. Ik heb er dus alle vertrouwen in dat we echte concurrentie zullen zijn.”

‘Ondanks fouten altijd door blijven gaan’

”Ik denk dat het beste advies dat ik ooit heb gekregen was om door te gaan. Er zullen altijd mislukkingen zijn op de weg naar succes, maar juist daarvan kan je leren. Het is ook belangrijk om niet bang te zijn om te falen of te verliezen. Als je faalt, moet je ervan leren en proberen het de volgende keer beter te doen. Dat is ook wat ik tegen mezelf zei toen ik de barrage van het CHI Genève inging. Ik denk niet dat het de fraaiste foutloze ronde was die ik ooit heb gereden, maar ik zag een kans om te winnen. Als je een risico neemt, loont het vaak. En zo niet, dan kun je van de fout leren.”

Bron: Horses.nl/ Rolex Grand Slam of Showjumping