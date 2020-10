Richard Vogel pakt eerste en derde plek in 1.40m Oliva

Richard Vogel was vanmorgen erg succesvol in de 1,40m-rubriek in Oliva. De Duitser bleef met de 8-jarige Emilion Fonroque (v. Eldorado van de Zeshoek) foutloos en zette de winnende tijd neer van 61,34 seconden. Ook nam Vogel de derde prijs mee naar huis.