Richard Vogel schrijft Championat of Leipzig op naam

Maar liefst 19 combinaties plaatsten zich voor de barrage van de Championat of Leipzig en een bijna complete Duitse top vijf volgde. Richard Vogel gaf een lesje barrage rijden, bleef als enige onder de 34 seconden en werd zo de aanvoerder van deze CSI5* 1.50m rubriek.

Van de 19 combinaties in de barrage reden er negen voor Duitsland en dus was een Duitse overwinning geen grote verassing. De manier waarop was wel spectaculair want Vogel stuurde zijn elfjarige hengst Caracho (v. Cassilano) in 33.67 seconden naar de finish en reed als enige onder de 34 seconden naar huis. Tim Rieskamp – Goedeking tekende voor het tweede resultaat. De Duitser reed Coldplay (v. Chacco-Blue) in 34.05 seconden naar de finish en daarmee waren de nummers één en twee voor de rest van het veld duidelijk een maatje te groot.

Yuri Mansur had namelijk 36.30 seconden nodig en was bijna drie seconden langzamer dan de nummer twee. Toch was zijn gereden tijd met Hellix Du Seigneur (v. Curby du Seigneur) genoeg voor de derde plaats. Maurice Tebbel reed Chacco’s LIght (v. Chacco’s Son I) in 36.56 seconden naar de vierde plaats en Carsten-Otto Nagel tekende met Gk Curacao (v. Clarimo) voor plaats vijf.

Vanmiddag staat de Wereldbeker van Leipzig op het programma. Voor Nederland komen Lars Kersten, Maikel van der Vleuten en Willem Greve aan start.

Uitslag

Bron: Horses.nl