Richard Vogel wint 1.50m Hagen met Churchill 48

Richard Vogel heeft vanmiddag de kwalificatie voor de Grote Prijs gewonnen in Hagen met Churchill 48 (v. Cassito). Voor de Duitser was dit al de derde overwinning in Hagen deze week. Donderdag en vrijdag won hij ook al de jonge paarden rubrieken met de 7-jarige Big Red Balou 2 (v. Balou du Rouet).

Vogel zette met Churchill 48 (v. Cassito) een foutloze ronde neer in een tijd van 35.26 seconden. De DSP-goedgekeurde schimmelhengst was meer dan een jaar niet mee op concours geweest en maakte in Hagen een succesvol rentree. De tweede prijs ging naar Teike Carstensen en de 10-jarige Greece 5 (v. Mylord Carthago). Zij bleven eveneens foutloos en klokten een tijd van 35.90 seconden. Hiermee bleven ze nipt voor op Hans-Thorben Rüder met Singu (v. Singulord Joter).

Uitslag



Bron: Horses.nl