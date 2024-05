Richard Vogel wint Grote Prijs Mannheim, Bas Moerings beste Nederlander

Richard Vogel heeft weer een overwinning aan zijn erelijst toegevoegd. In de Grote Prijs van Mannheim sprong de topruiter, die momenteel op de negende plaats van de Wereldranglijst staat, vandaag met Cydello (v. Cascadello) naar de hoofdprijs van 21.250 euro. Voor Nederland zette Bas Moerings het beste resultaat neer. Ook hij eindigde met Ipsthar (v. Denzel van het Meulenhof) in de prijzen.

Van de 46 deelnemers drongen er tien door tot de barrage. Van die tien lukte het er vier om ook in de beslissende omloop tegen de klok de lei schoon te houden. Richard Vogel bleek een klasse apart. Met Cydello, die vorige maand op de GCT van Mexico City een rubriek over 1,55 m. won, dook de Duitse ruiter als enige onder de 42 seconden. Zo mocht hij met de snelle barragetijd van 41,74 seconden de eerste prijs in ontvangst nemen en werd het publiek getrakteerd op een thuisoverwinning.

Kukuk doet goede poging

Beste poging om bij Vogel in de buurt te komen deed Christian Kukuk maar hij kon de tijd van zijn landgenoot niet evenaren. Met Emerald-dochter Nice van’t Zorgvliet kwam hij in 42,49 seconden over de finish en werd daarmee tweede, alsnog goed voor de ’troostprijs’ van 17.000 euro.

Hellström derde

Ook Wilma Hellström reed een foutloze barragerit. Meerdere combinaties waren sneller dan de Zweedse amazone maar moesten dat bekopen met een balk. Daarvan profiteerde Hellström: haar foutloze rit met Cicci BJN (v. Ci Ci Senjor ASK) in 45,06 seconden leverde haar de derde prijs op.

Moerings in de prijzen

Voor Nederland zette Bas Moerings het beste resultaat neer. Met Ipsthar liep hij in het basisparcours 4 strafpunten op maar als een na snelste vierfouter won Moerings de twaalfde prijs.

Uitslag

Bron: Horses.nl